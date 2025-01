Francia liberate le 5 persone ostaggio di un detenuto nel carcere di Arles | Nessun ferito

Leggi su Open.online

È stato arrestato ilche questa mattina aveva presto incinqueneldi, città del Sud dellatra Marsiglia e Montpellier. A darne annuncio è il ministro della Giustizia francese Gérald Darmanin, specificando che nonostante le ore di tensione e le minacce che ilha mosso agli ostaggi, non ci sono stati feriti. A essere tenuti sotto scacco erano quattro tra medici e infermieri e un agente di polizia penitenziaria, che Irwing S, 37enne condannato per stupro minacciava con dei picconi fatti da lui. Poco prima della notizia dell’arresto si era diffusa quella della liberazione di uno dei medici in. Per fare fronte alla situazione è stato attivato il Raid, una unità di intervento speciale della polizia nazionale. Gli agenti si sono posizionati intorno alin attesa di rinforzi delle forze dell’ordine regionali.