Crollo delle nascite l’allarme del Salesi | Abbiamo avuto 121 parti in meno

Il tramonto della natalità riguarda tutto il Paese, compreso il capoluogo dorico. Nel 2024 all’ospedale materno-infantilesono venuti al mondo 1418 bambini, ben 121 inrispetto all’anno precedente. Un bilancio condiviso nella sua pericolosità: "Le nostre statistiche parlano chiaro, siamo scesi di circa il 9% rispetto ai 1539del 2023 – spiega il capodimento di ostetricia e ginecologia dell’azienda Ospedaliero-UniversitariaMarche, il professor Andrea Ciavattini – Tutto ciò è preoccupante, ovvio, sebbene il calo nazionalesia superiore al 10%. Un anno fa il calo era stato molto più contenuto. Siamo di fronte a una situazione allarmante che ci induce tutti, ognuno con la sua competenza, a fare qualcosa. I punti nascita in provincia di Ancona, oltre al, sono appena due, gli ospedali di Jesi e Senigallia, anch’essi con numeri in calo e semprelontani alla soglia limite dei 500l’anno fissata come limite per garantire la sicurezza".