Codice della strada Salvini | Primi dati positivi

“Ringrazio di cuore gli italiani per il buonsenso che stanno dimostrando alla guida. Infatti dall’entrata in vigore del nuovosono diminuiti del 25% i morti e a Capodanno sono diminuiti del 21% gli incidenti. Quindi unche ha l’unico obiettivo di salvare vite e ridurre morti, incidenti e feriti”. Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteocommenta ideigiorni di entrata in vigore del nuovo regolamento, in un video postato sui suoi canali social. “Il maggior numero di patenti ritirate – spiega – è stato per l’uso scorretto del cellulare alla guida perché la distrazione è la prima causa di incidenti sulle strade. Quindi conto che idi queste settimane accompagnino un 2025 con meno morti e feriti sulle strade.