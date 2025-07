Chi era Omar Farang Zin ucciso da un’orsa in Romania | il lavoro a Malpensa la passione per le moto

Omar Farang Zin, un uomo di 48 anni, aveva una vita ricca di passioni e sfide: lavorava a Malpensa, amava le moto e viveva a Samarate. La tragica morte per mano di un’orsa in Romania ha lasciato una comunità sgomenta, mentre il suo ultimo post, pubblicato il giorno del decesso, testimonia il suo spirito vivo e la passione per la vita. Una storia che ci ricorda quanto sia fragile il nostro essere.

Aveva 48 anni, era vedovo e viveva a Samarate, in provincia di Varese: l'ultimo post il giorno della morte.

