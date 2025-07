Frattesi legato all’Inter! Il calciatore esprime volontà netta – SM

Davide Frattesi, protagonista di un cambio di rotta all’Inter, si presenta determinato a cambiare le sorti della sua avventura nerazzurra. Nonostante un passato segnato da un rapporto complicato con Inzaghi e pochi minuti in campo, il suo atteggiamento è chiaro: vuole dimostrare il suo valore. Con la presenza di Chivu agli allenamenti e nuove prospettive, Frattesi si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La sua volontà è più forte che mai, e la strada verso il riscatto è appena iniziata.

Davide Frattesi ha cambiato radicalmente posizione all’Inter. Al Mondiale per Club non ha giocato per infortunio, ma ha avuto modo di vedere i primi allenamenti di Cristian Chivu. Da Sport Mediaset la novità. PASSATO – Davide Frattesi viveva una situazione al limite con Simone Inzaghi in panchina. Nel giro di due anni il minutaggio non è mai cambiato e più o meno è rimasto il medesimo nonostante i gol decisivi segnati. Il calciatore è stato parte integrante della squadra del ventesimo scudetto siglando reti importantissime come quelle con Verona e Udinese. Quest’anno ha regalato semifinale e finale con i gol contro Bayern Monaco e Barcellona. 🔗 Leggi su Inter-news.it