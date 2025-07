Dichiarazione fiscale due giorni di assistenza speciale

Preparati a brindare alle ferie con tranquillità! Il 8 luglio, ben 176 uffici dell’Agenzia delle Entrate offriranno assistenza straordinaria per la dichiarazione dei redditi, anche oltre l’orario normale. E se hai bisogno di supporto urgente, il call center sarà operativo anche sabato 12 luglio. Un’occasione imperdibile per completare tutto senza stress e partire sereno. Non perdere questa opportunità di una dichiarazione fiscale senza pensieri!

Assistenza straordinaria per i cittadini che vogliono inviare la dichiarazione dei redditi prima delle ferie estive: martedì prossimo, 8 luglio, 176 uffici dell'Agenzia saranno aperti per gli appuntamenti oltre il normale orario. Inoltre, il call center delle Entrate risponderà alle chiamate degli utenti anche sabato 12 luglio. Assistenza potenziata negli uffici - L'8 luglio apertura pomeridiana straordinaria per 176 uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate in tutta Italia per offrire un'assistenza dedicata ai cittadini che necessitano di supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione precompilata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dichiarazione fiscale, due giorni di assistenza speciale

In questa notizia si parla di: assistenza - dichiarazione - fiscale - giorni

Dopo la presentazione del modello 730/2025 con INPS come sostituto d'imposta tutte le informazioni, dall'importo del rimborso all'eventuale diniego, sono accessibili online tramite il servizio di assistenza - Modello 730 / Pubblico, INPS, Dichiarazione… Vai su X

DONA IL TUO 5x1000 ALLA CROCE AZZURRA MONEGLIESE Un piccolo gesto che può salvare vite! Sostienici nel nostro lavoro quotidiano di soccorso, assistenza e aiuto alla comunità. Codice Fiscale: 82006390106 ? Firma nella sezione “Sostegn Vai su Facebook

Dichiarazione fiscale, due giorni di assistenza speciale; Dichiarazione 730/2025: il calendario delle scadenze; Dichiarazione dei redditi, ISEE e RED (INPS), il COISP ti offre assistenza fiscale gratuita.

Dichiarazione fiscale, due giorni di assistenza speciale - Assistenza straordinaria per i cittadini che vogliono inviare la dichiarazione dei redditi prima delle ferie estive: martedì prossimo, 8 luglio, 176 uffici dell'Agenzia saranno aperti per gli appuntam ... Come scrive ansa.it

Assistenza INPS per 730/4: chiarimenti su conguagli fiscali - Chiarimenti INPS sui conguagli fiscali relativi ai modelli 730/4 per i contribuenti che hanno indicato l’Istituto come sostituto d’imposta. Scrive msn.com