Motociclista si scontra contro un' auto e fa un volo di 10 metri muore sul colpo a 65 anni

Tragedia a Pederobba: un motociclista di 65 anni ha perso la vita dopo un incidente che lo ha proiettato per quasi 10 metri. Uno scontro fatale che ci ricorda quanto la sicurezza sia fragile e quanto ogni istante possa cambiare il corso delle nostre vite. La comunitĂ si stringe nel dolore, auspicando maggior tutela e attenzione sulle strade.

PEDEROBBA - Un volo di quasi 10 metri a seguito dell'impatto contro un'altra auto: un motociclista ha perso la vita oggi, venerdì 4 luglio, poco dopo le 13, in via Valcavasia a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Motociclista si scontra contro un'auto e fa un volo di 10 metri, muore sul colpo a 65 anni

In questa notizia si parla di: motociclista - auto - volo - metri

Violento scontro con un'auto in città : motociclista in ospedale - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Brindisi, coinvolgendo una motocicletta e una Fiat Grande Punto.

Ha fatto un volo di 70 metri che non gli ha lasciato scampo. Un 17enne ha perso la vita in uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava ed un camion. Vai su Facebook

Motociclista si scontra con un'auto e fa un volo di 10 metri, muore sul colpo a 65 anni; Incidente a Pero, violento scontro tra auto e moto: grave motociclista di 25 anni; Incidente a Corigliano, scontro tra moto e camion all'alba: morto 17enne dopo volo di 70 metri.

Lo schianto e poi il volo: motociclista 65enne muore lungo via Valcavasia - Un volo di quasi 10 metri a seguito dell'impatto contro un'altra auto: un motociclista ha perso la vita oggi, venerdì 4 luglio, poco dopo le 13, in via Valcavasia a Pederobba. msn.com scrive

Incidente a Polverigi (Ancona), si schianta contro un’auto mentre va al lavoro: morto motociclista - La dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ... Come scrive msn.com