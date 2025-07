Vingegaard ha trasformato il proprio corpo per battere Pogacar | Un livello mai raggiunto prima d'ora

Jonas Vingegaard si prepara a sfidare Tadej Pogacar con una determinazione senza precedenti. Il ciclista danese ha rivoluzionato il proprio corpo, mentre la squadra Visma perfeziona le strategie tattiche: "Sono più forte che mai e pronto a sorprendere". La battaglia tra due campioni sta per entrare nel vivo, e le sorprese non mancheranno. Quali sono i punti deboli di Pogacar? Lo scoprirete al Tour.

Jonas Vingeggard lancia il guanto di sfida a Tadej Pogacar. Il danese ha lavorato sul proprio fisico, la Visma sul fronte tattico: "Anche l'anno scorso ero a livelli top ma non sono mai stato così forte. Ho lavorato sul fisico e ho una squadra fantastica. Lo colpiremo nei suoi punti deboli. Quali? Lo scoprirete al Tour". 🔗 Leggi su Fanpage.it

IL DELFINATO DI TADEJ POGACAR E' UN ANNUNCIO PER IL TOUR C’erano trenta gradi ieri sulla strada verso la Côte de la Cry a Combloux, 2.7 km al 7.7 percento. Ma ce n’erano 32 e mezzo anche sullo Jebel Hafeet a febbraio, e pure allora Tadej Pogaca Vai su Facebook

Vingegaard ha trasformato il proprio corpo per battere Pogacar: “Un livello mai raggiunto prima d’ora” - Pogacar lo ha punzecchiato dall'alto delle sue tre vittorie in giallo e dei successi mietuti senza pietà in primavera, ultimo dei quali il Delfinato dove ha trionfato proprio su Vingegaard ed ... Secondo fanpage.it

Tour de France, Pogacar: "Con Vingegaard c'è una bella rivalità. Che duelli con lui" - Leggi su Sky Sport l'articolo Tour de France, Pogacar: 'Con Vingegaard c'è una bella rivalità. Come scrive sport.sky.it