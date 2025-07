Smantellata dalle Fiamme gialle di Ferrara la banda degli uomini d’oro | aveva portato 26 milioni di refurtiva in Svizzera

Una vera e propria operazione da manuale quella condotta dalle Fiamme Gialle di Ferrara, che ha smantellato la rete clandestina di un insospettabile compro-oro coinvolto nel traffico illecito di metalli preziosi tra Italia e Svizzera. Con oltre 26 milioni di refurtiva sequestrata, l’indagine svela un sistema criminale complesso e ben organizzato, destinato a svelare nuovi dettagli nelle prossime ore. La maxi operazione segna un importante passo avanti nella lotta al riciclaggio e al mercato nero dei preziosi.

C’è un insospettabile compro-oro di Ferrara dietro il traffico di metalli preziosi tra l’Italia e la Svizzera, sgominato dalla Guardia di Finanza del capoluogo estense. L’imprenditore, con l’aiuto di alcuni pregiudicati della zona, avrebbe creato un consistente traffico di oro e argento di provenienza illecita e destinati, per la relativa fusione, oltre confine. Le ipotesi di reato sono commercio abusivo di preziosi e riciclaggio. La maxi indagine della Guardia di Finanza di Ferrara. Nel corso delle investigazioni, durate due anni, della Guardia di Finanza di Ferrara, diretta dalla locale Procura della Repubblica, il gruppo sottoposto ad accertamenti ha acquistato in Italia oltre 560 chilogrammi di oro e oltre sessantacinque chili di argento, tutti presumibilmente di provenienza illecita, poi portati illegalmente in Svizzera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Smantellata dalle Fiamme gialle di Ferrara la banda degli uomini d’oro: aveva portato 26 milioni di refurtiva in Svizzera

