LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | dalle 17.00 la FP2 Ferrari vuole confermarsi

Il Gp di Gran Bretagna 2025 si infiamma con le prove libere in diretta, a partire dalle 17:00. La Ferrari cerca conferme, sfidando Hamilton, che vanta già 9 vittorie su questo tracciato e potrebbe essere determinante per la corsa. Riuscirà il Cavallino a rispondere alle sfide delle altre scuderie? Restate con noi per scoprire come si evolverà questa emozionante sessione di prove!

16.33 Hamilton che ricordiamo può vantare su questo tracciato 9 vittorie e 7 pole-position. Potrebbe fare lui la differenza per la Rossa? 16.30 Ferrari, quindi, che cerca conferme in questa seconda sessione di prove libere. C'è da aspettarsi una reazione della McLaren. 16.27 Ferrari, quindi, inaspettamente veloce anche sul passo gara e sempre con Hamilton, in grado di stampare dei crono molto veloci sul passo dell'1:31.56. 16.24 Si può affermare che nel corso della FP1, Hamilton abbia dato forti segnali di vitalità, siglando il miglio tempo di 1:26.892 a precedere di 0.

