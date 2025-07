Aumentano i pedaggi autostradali arriva la tassa occulta sulle ferie estive

L’estate si avvicina, ma per molti italiani la tranquillità delle vacanze potrebbe essere compromessa da un nuovo balzello: l’aumento dei pedaggi autostradali, una vera e propria tassa occulta sulle ferie. Con il rischio di scattare già dal primo agosto, questa misura promette di rendere più costose le partenze, causando non pochi malumori tra automobilisti e turisti. Ma cosa nasconde davvero questa proposta e come influirà sulle vostre vacanze?

Per qualcuno è una vera e propria tassa occulta sulle vacanze. Non a caso potrebbe scattare proprio dal primo agosto, nel periodo di massimo traffico sulle autostrade italiane. Parliamo dell’aumento dei pedaggi che porterà gli automobilisti a pagare di più già dal prossimo mese. La proposta è contenuta in un emendamento dei relatori al dl Infrastrutture: a crescere sarebbe il canone annuo corrisposto ad Anas, prevedendo “un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5”. L’aumento scatterebbe dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto: secondo l’iter parlamentare si tratterebbe del primo agosto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Aumentano i pedaggi autostradali, arriva la tassa occulta sulle ferie estive

