Israele Netanyahu contestato durante la sua visita al kibbutz di Nir Oz | Traditore corrotto

Per la prima volta dal 7 ottobre, il premier israeliano Netanyahu ha visitato il kibbutz Nir Oz e incontrato la madre dell'ostaggio Matan Zangauker. Al suo arrivo però è stato accolto anche da un gruppo di contestatori, contrari al modo in cui il governo di Tel Aviv sta gestendo il conflitto a Gaza, la crisi umanitaria e la trattativa per il ritorno degli ostaggi detenuti da Hamas. " Traditore, corrotto, assassino" hanno urlato i manifestanti al passaggio della sua auto.