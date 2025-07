Ucraina Trump sente Zelensky | Buona conversazione su armi ed escalation russa Berlino si mobilita e valuta acquisto Patriot da Usa per Kiev

In un contesto di crescente tensione e mobilitazione internazionale, Donald Trump ha deciso di ascoltare direttamente Zelensky in una telefonata significativa, discutendo di armi e della possibile escalation russa. Mentre Berlino valuta l'acquisto di Patriot dagli USA per Kiev, la situazione si fa sempre piĂą complessa e incerta. Una buona conversazione potrebbe aprire nuove scorciatoie di dialogo, ma le sfide restano tante e delicate.

Donald Trump ha accettato di sentire telefonicamente Volodymyr Zelensky per un nuovo tentativo di mediazione sul conflitto russo ucraino. Tre giorni fa la casa Bianca ha annunciato lo stop all’invio di determinati armamenti a Kiev, tra cui i Patriot per la difesa aerea e alcuni missili. Una notizia che ha mandato in confusione l’Ucraina, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Trump sente Zelensky: “Buona conversazione” su armi ed escalation russa. Berlino si mobilita e valuta acquisto Patriot da Usa per Kiev

In questa notizia si parla di: trump - zelensky - ucraina - sente

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Edifici in fiamme nella capitale ucraina colpita con droni e missili balistici. Il leader del Cremlino: "La Russia perseguirĂ i suoi obiettivi". Oggi Trump sente Zelensky Vai su Facebook

Edifici in fiamme nella capitale ucraina colpita con droni e missili balistici. Il leader del Cremlino: "La Russia perseguirĂ i suoi obiettivi". Oggi Trump sente Zelensky Vai su X

Kiev: conversazione Zelensky-Trump importante e significativa. Il 10 call tra i Volenterosi; Guerra Ucraina - Russia, le news. Trump sente Zelensky: “Buona conversazione”; Trump sente Putin: “Non si è parlato dello stop delle armi a Kiev”.

Guerra Ucraina-Russia, Trump è Zelensky anu cunclusu a telefonata: Ciò chì si sò detti - Guerra in Ucraina, telefonata tra Trump e Zelensky: fonti parlano di un confronto “positivo”, lo riporta Axios. Come scrive notizie.it

Ucraina, conclusa la telefonata Trump-Zelensky: hanno parlato di attacchi russi e difesa aerea a Kiev - Andriy Yermak, capo dell'ufficio presidenziale ucraino, ha definito il colloquio "molto importante e significativo" ... Riporta fanpage.it