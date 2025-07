Il Napoli non ha abbandonato l’idea Moise Kean | 52 milioni e passa la paura

Il Napoli non ha mai smesso di credere in Moise Kean. Con una spesa di oltre 52 milioni, la società partenopea tiene d’occhio il giovane attaccante del PSG, pronto a rinforzare l’attacco di mister Conte. In un mercato sempre più imprevedibile, il nome di Kean si fa strada come soluzione concreta e di qualità. La trattativa è ancora in corsa: il futuro dell’attacco napoletano potrebbe riscriversi proprio con lui.

Il Napoli si è rifatto vivo per Moise Kean, viste le difficoltà per Darwin Nunez del Liverpool e con l’operazione Lorenzo Lucca non ancora chiusa con l’Udinese. Il club partenopeo, secondo quanto riferito da Tmw, continua a monitorare attentamente la situazione dell’attaccante classe 2000 per rinforzare il reparto offensivo di mister Conte. Leggi anche: C’è anche Moise Kean per l’attacco del Napoli – Schira (e non sarebbe affatto male) Problemi per Nunez e Lucca, il Napoli monitora Moise Kean (Tmw). Il club azzurro, secondo quanto raccolto da Tmw, si tiene aperta anche questa opzione per rinforzare il reparto avanzato di mister Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli non ha abbandonato l’idea Moise Kean: 52 milioni e passa la paura

