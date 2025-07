De Winter Inter il difensore belga torna di moda | si pensa di inserire nella trattativa Valentin Carboni

L’Inter si prepara a rinforzare la propria difesa con un nome di spessore: Koni De Winter, giovane promessa belga del Genoa. Con l’obiettivo di trovare una valida alternativa a Giovanni Leoni del Parma, la società nerazzurra valuta l’inserimento di Valentin Carboni nella trattativa. Tra strategie e sogni di mercato, il futuro dei nerazzurri potrebbe passare anche attraverso questa interessante combinazione di talento e ambizione.

De Winter Inter, in casa nerazzurra torna di moda il nome del difensore centrale del Genoa. Marotta e Ausilio studiano la trattativa. L’ Inter dovrà necessariamente rinforzarsi in difesa il prossimo anno. Il primo obiettivo resta Giovanni Leoni, ma arrivare al classe 2006 del Parma sembra sempre più difficile. Potrebbe tornare di moda, dunque, il nome di Koni De Winter, belga classe 2002 del Genoa. Per il difensore cresciuto nella Juventus, si pensa a un simil scambio con Valentin Carboni, molto vicino al Grifone. La notizia de La Gazzetta dello Sport. CARBONI E DE WINTER – «Un’idea di mercato che coinvolge Inter e Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, il difensore belga torna di moda: si pensa di inserire nella trattativa Valentin Carboni

