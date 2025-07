Frana a San Vito l' Alemagna verso la riapertura anticipata non più tra 15 giorni La data

Una speranza si accende per i pendolari e gli abitanti di San Vito L'Alemagna: la frana potrebbe essere rimossa prima del previsto, anticipando così la riapertura della strada. Dopo l'ultimo intervento e le valutazioni delle autorità, si ipotizza che il traffico possa riprendere già martedì, portando sollievo a tutta la comunità. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa importante novità.

BELLUNO - L'Alemagna potrebbe riaprire prima del previsto, e non dopo i 15 giorni di chiusura comunicati giovedì. Quando potrebbe riaprire? Martedì, dopo l'ondata di.

In questa notizia si parla di: alemagna - giorni - frana - vito

