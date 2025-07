Asta rossa trionferà | Bertinotti incassa 300mila euro dai quadri del suo amato Mao Tse Tung Mi servivano soldi…

Una scena di fascino e collezionismo, dove passato e presente si incontrano in un'asta rossa da record. Fausto Bertinotti, seguace del Grande Timoniere, ha incassato 300 mila euro dai quadri dedicati a Mao Tse Tung, grazie anche alle opere di Andy Warhol. Un’operazione che unisce storia, arte e politica, lasciando intravedere quanto possa essere potente il valore simbolico delle immagini. E così, tra passato e mercato, la storia continua a scrivere il suo capitolo...

Il Grande Timoniere, guida suprema del popolo cinese, anche stavolta non ha deluso l'ultimo comunista italiano, Fausto Bertinotti, che dai volti del suo vecchio mentore, Mao Tse Tung, ha incassato quasi duecentomila euro. Merito anche del grande artista pop Andy Wharol, che aveva immortalato in due serigrafie il tiranno cinese, poi regalato – sotto forma di opera d'arte – all'ex leader di Rifondazione dall'amico Mario D'Urso. Erano quelli i pezzi pregiati dell'asta andata in scena, ieri, a Milano, nella casa d'arte Finarte: 21 lotti venduti su 24 per un incasso complessivo di oltre 300 mila euro, moltiplicando di quattro volte le stime iniziali.