Servizi | apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe alla Sesta Porta

Se hai bisogno di rinnovare la tua carta d’identità o richiedere certificati, segnati questa data: sabato 5 luglio, l’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta a Pisa apre le sue porte in modo straordinario. Dalle 8.30 alle 12, potrai accedere ai servizi principali, garantendo praticità e rapidità. Non perdere questa opportunità di semplificare le tue pratiche, perché alcune richieste urgenti saranno comunque assicurate.

Pisa, 4 luglio 2025 – Apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe alla Sesta Porta a Pisa in programma sabato 5 luglio dalle 8.30 alle 12. Durante la mattinata sarà possibile accedere, tramite rilascio di ticket fino a un massimo di 50 numeri, ai principali servizi: rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), autentiche di firma e richiesta di certificati anagrafici. Saranno comunque garantite le urgenze, mentre resterà escluso il servizio relativo alle residenze anagrafiche. “Abbiamo organizzato l’Open day dedicato ai servizi anagrafici, con l’obiettivo di offrire un’opportunità concreta a quei cittadini che, per motivi di lavoro o altri impegni, non riescono a recarsi agli sportelli durante la settimana - spiega l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizi: apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe alla Sesta Porta

