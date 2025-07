La reazione di Kimi Antonelli alle voci che lo vedono in un altro team F1 con Verstappen in Mercedes

Kimi Antonelli mette a tacere le voci sul suo possibile passaggio in un altro team di F1, confermando la fiducia reciproca con la sua attuale scuderia. Con sicurezza e determinazione, il giovane talento italiano ribadisce il suo impegno: “So che la squadra ha fiducia in me, non sono preoccupato. E no, no, no... non penso di trovarmi in un altro team”. La sua chiarezza rafforza la sua posizione e alimenta le aspettative per il futuro. Continua a leggere.

Il pilota italiano risponde in maniera netta alle speculazioni sul futuro: "So che la squadra ha fiducia in me, non sono preoccupato. E no, no, no. non penso di trovarmi un altro team".

