Tutto sul lipedema | esperte e Associazione LIO insieme per informare e sensibilizzare

conosciuta e spesso fraintesa. Iniziative come questa, promosse dall’associazione LIO e esperte del settore, sono fondamentali per diffondere consapevolezza, combattere lo stigma e migliorare la qualità di vita di chi convive con il lipedema. Scopriamone di più insieme e sosteniamo la battaglia per una corretta informazione.

Pisa, 4 luglio 2025 – In occasione del mese della sensibilizzazione sul Lipedema, Radio Incontro Pisa ha ospitato un incontro di approfondimento aperto al pubblico, al quale sono state invitate professioniste provenienti da diverse specializzazioni sanitarie – dalla chirurgia vascolare alla ginecologia, dalla nutrizione alla fisioterapia, fino al supporto psicologico – per offrire una visione multidisciplinare su una patologia ancora troppo poco conosciuta ma fortemente invalidante per chi ne è colpita. L’appuntamento, promosso dall’Associazione LIO – Lipedema Italia ODV, realtà no-profit attiva dal 2018 nel sostegno alle donne affette da questa patologia cronica e degenerativa, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare il riconoscimento del Lipedema da parte del Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto sul lipedema: esperte e Associazione LIO insieme per informare e sensibilizzare

