Governo vuole trasformare il Ponte sullo Stretto in opera militare Bonelli | Progetto viola criteri Nato va rifatto

Il futuro del Ponte sullo Stretto si intreccia con questioni geopolitiche e strategiche di grande rilievo. Il governo valuta di trasformarlo in un'opera militare per allinearsi ai nuovi target di spesa Nato, ma questa scelta potrebbe comportare una revisione completa del progetto, affinché rispetti i criteri più rigorosi imposti dall'alleanza. Una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il destino di questa infrastruttura simbolo di Italia e Europa. Continua a leggere.

Il Ponte sullo Stretto potrebbe essere considerato un'opera militare e contribuire così a raggiungere i nuovi target di spesa Nato. Tuttavia se il governo decidesse di inserirlo tra le spese militari, il progetto potrebbe dover essere rifatto daccapo, in quanto - spiega il deputato di Avs, Angelo Bonelli - non rispetterebbe i criteri Nato, molto più stringenti di quelli previsti per le opere civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

