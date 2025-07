Conclusa la telefonata Trump-Zelensky il leader ucraino | Lavoreremo per proteggere i nostri cieli

Una telefonata di 40 minuti tra Trump e Zelensky apre nuove prospettive per la sicurezza dell'Ucraina. I due leader si sono impegnati a collaborare nella difesa aerea, rafforzando la protezione dei rispettivi paesi. La discussione si è conclusa con l’accordo di un incontro tra i loro team, segnando un passo importante verso una partnership strategica. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa alleanza emergente.

Trump e Zelensky hanno avuto una conversazione telefonica di 40 minuti. Il leader ucraino: "Abbiamo parlato delle opportunitĂ nella difesa aerea e abbiamo concordato di lavorare insieme per rafforzare la protezione dei nostri cieli. Abbiamo anche concordato un incontro tra i nostri team". 🔗 Leggi su Fanpage.it

