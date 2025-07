Paolo Lapi al Parlascio | inaugurata la mostra sul grande artista contemporaneo

Un tributo emozionante all'arte contemporanea pisana: al Bastione del Parlascio di Pisa si inaugura la mostra dedicata a Paolo Lapi, il grande artista scomparso 9 anni fa. Un percorso che rivela le sfaccettature della sua inesauribile creatività e il suo impatto nel panorama artistico internazionale. Prepariamoci a scoprire un mondo di colori, emozioni e innovazione, un omaggio doveroso a un maestro che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dell’arte moderna.

Pisa, 4 luglio 2025 – Un viaggio artistico attraverso le opere di un grande pittore scomparso 9 anni fa: al Bastione del Parlascio si è aperta la mostra 'Paolo Lapi', dedicata al maestro pisano che nella sua produttiva carriera ha esplorato molte delle correnti dell’arte contemporanea, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per meriti artistici, ed è stato protagonista di decine e decine di esposizioni, personali e collettive, all’Italia e all’estero. “Il bastione del Parlascio dal giorno della sua riapertura, oltre che come punto di accesso per la salita sulle Antiche Mura, si sta affermando sempre più come luogo espositivo di prestigio, capace di accogliere artisti di valore come soprattutto Paolo Lapi, legato, tra i molti, a Franco Russoli e a Gianni Bertini. 🔗 Leggi su Lanazione.it