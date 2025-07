A scuola di murales | al via il nuovo laboratorio a Cascina

a lasciarsi ispirare e trasformare i muri della città in opere d’arte, creando un ponte tra creatività e comunità. Un’opportunità unica per i giovani di esprimere sé stessi, condividere idee e lasciare un segno indelebile nel loro territorio.

Cascina (PI), 4 luglio 2025 – Un laboratorio di murales gratuito e aperto a tutti, dove l'unica cosa richiesta è la voglia di esprimersi. A promuoverlo non sono gli organizzatori: l'idea nasce e prende forma direttamente dalle passioni dei giovani partecipanti. Accade a Cascina con il progetto G.A.P. (Giovani, Autonomia, Partecipazione), dove la prima regola è dare voce e spazio ai protagonisti. L'invito, che dà il nome al programma estivo, è semplice: "Immagina: ascolta ed esprimi le tue passioni". Il workshop, composto da 6 incontri e che parte martedì 8 luglio, è la prima iniziativa nata da questo spirito.

