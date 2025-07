Lavori in via Bolognese | ulteriori modifiche ai bus

A Firenze, le modifiche ai bus in via Bolognese sono in atto per garantire la sicurezza durante i lavori di Publiacqua. Dal 5 luglio, la linea 40 si sdoppierà in due navette, assicurando collegamenti più efficienti tra via dei Massoni, via Bolognese e via di Careggi. Restate aggiornati: le nuove disposizioni sono pensate per rendere il vostro viaggio più comodo e sicuro.

Firenze, 4 luglio 2025 – Nuove modifiche dei bus per via del cantiere in via Bolognese. Autolinee Toscane informa che tra sabato 5 e martedì 8 luglio, con l’avvio di una nuova fase di cantierizzazione dei lavori di Publiacqua, ci saranno alcune modifiche e conferme per il servizio di trasporto pubblico locale. Dal 5 luglio la linea 40 si sdoppierà con due navette per servire le zone di via dei Massoni, via Bolognese e via di Careggi. Dall’8 luglio conferme e modifiche per le linee extraurbane 302A e 307A, la linea urbana 25 e la navetta tra San Piero a Sieve FS e Pratolino. Qui il dettaglio del servizio: Linee 302A e 307A: Le corse con direzione Careggi e Nuovo Pignone, a San Piero a Sieve saranno deviate sull’A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori in via Bolognese: ulteriori modifiche ai bus

In questa notizia si parla di: modifiche - bolognese - lavori - ulteriori

Mugello, le modifiche del trasporto pubblico locale per i lavori in Via Bolognese - A partire dalle 21.00 di martedì 10 giugno e fino al 7 luglio, i lavori in via Bolognese di Publiacqua impatteranno sul trasporto pubblico tra Firenze e il Mugello.

AVVISO DI MODIFICHE ALLA VIABILITÀ Lavori di asfaltatura all’incrocio del Castello di Bentivoglio. In seguito all’Ordinanza n. PG 44031-2025 della Città Metropolitana di Bologna, si informa la cittadinanza che, per consentire i lavori di asfaltatura presso Vai su Facebook

?Al via una nuova fase dei lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese. L’intervento è iniziato alle ore 21 di martedì 10 giugno con le propedeutiche opere di cantierizzazione. Il cantiere interesserà il tratto tra vicolo del Cionfo e via Salviati. @Publiacqu Vai su X

Lavori in via Bolognese: ulteriori modifiche ai bus; Nuova fase per i lavori in via Bolognese: modifiche alla viabilità ; Mugello, le modifiche del trasporto pubblico locale per i lavori in Via Bolognese.

Lavori in via Bolognese: ulteriori modifiche ai bus - Linee 302A e 307A: Le corse con direzione Careggi e Nuovo Pignone, a San Piero a Sieve saranno deviate sull’A1. Lo riporta lanazione.it

Nuova fase dei lavori Publiacqua in via Bolognese: chiuso il tratto da via Salviati verso nord - Proseguono a Firenze i lavori di Publiacqua su via Bolognese e da martedì 8 luglio scatteranno le ultime fasi delle lavorazioni. Riporta 055firenze.it