Enpa Saronno chiede aiuto campagna Viva la mamma | salviamo 10 cucciolate e aiutiamo le famiglie

Enpa Saronno lancia la campagna "Viva la Mamma" per salvare 10 cucciolate di gattini e supportare le famiglie in difficoltà. Con il vostro contributo, potremo offrire cure amorevoli dalla nascita all’adozione e garantire che nessun animale venga trascurato per mancanza di risorse. Ogni donazione, grande o piccola, fa la differenza: insieme possiamo creare un futuro migliore per i nostri amici a quattro zampe.

“Unisciti alla nostra missione: vogliamo salvare 10 mamme gatte e i loro cuccioli, offrendo loro cure dalla nascita fino all’adozione, e aiutare famiglie in difficoltà che non riescono a coprire le spese veterinarie dei propri amici a quattro zampe, assicurando che nessun animale domestico venga trascurato per mancanza di risorse. Ogni donazione, grande o piccola, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

