L' Aria che tira Parenzo sulla nuova stagione | L' ospite che vorrei? Giorgia Meloni

Con entusiasmo, David Parenzo annuncia la terza stagione di "L'aria che tira", il talk che da sempre fa discutere e riflettere. Tra le novità, l'ospite che vorrebbe invitate, Giorgia Meloni, simbolo di una politica in continuo fermento. Durante l'evento di presentazione del palinsesto 2025/26, abbiamo avuto modo di scoprire le sue parole e le aspettative per un nuovo anno all'insegna del dibattito e dell'informazione di qualità.

Per la terza stagione consecutiva "L'aria che tira", il programma di David Parenzo, √® stato confermato nel day time di La7. Abbiamo incontrato il conduttore all'evento di presentazione del palinsesto 202526: ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - L'Aria che tira, Parenzo sulla nuova stagione: "L'ospite che vorrei? Giorgia Meloni"

In questa notizia si parla di: aria - tira - parenzo - stagione

L'Aria che tira, Mattei contro Parenzo: "Pagliacciate", "Merito di Trump?" - Nell'ultima puntata di "L'Aria che tira" su La7, il giurista Ugo Mattei ha espresso il suo disprezzo per le azioni dei leader europei a Kiev, definendo le loro iniziative come "pagliacciate".

#lariachetira Guerra Israele Iran, il commento del prof. Pejman Abdolmohammadi sull'incontro di Ginevra: "Sta cercando di fermare il cambiamento, iraniani sanno cosa è la democrazia" Vai su Facebook

Fini elogia Meloni e la sua diplomazia: ‚ÄúBrava a creare empatia, parla senza interpreti‚ÄĚ; Siparietto a L'Aria Che Tira, Parenzo: C'√® qualche comunista in regia, se lo becco...; Pronto Soccorso di Macerata, David Parenzo: Non voglio strappare questa missiva perch√© ho rispetto per le Istituzioni per√≤....

L'aria che tira, Parenzo fa impazzire i no-vax: quel gesto in diretta... - Il Tempo - In collegamento con Andrea Pancani, il conduttore di Coffee break, David Parenzo, pronto a una nuova puntata de L'Aria che tira, ha spiazzato tutti con un gesto improvviso. iltempo.it scrive

La7, presentati i palinsesti: novità Roberto Saviano e Nicola Gratteri, Enrico Mentana non lascia, confermato David Parenzo - Dopo la Rai, anche La7 presenta i palinsesti per la prossima stagione televisiva, che prenderà vita da settembre. Come scrive msn.com