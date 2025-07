Cisint nell' Edicola de Il Tempo | c' è un allarme Islam radicale in Italia

In un’intervista esclusiva su Il Tempo, Annamaria Cisint, europarlamentare della Lega, denuncia un allarme crescente di islam radicale in Italia. Sotto scorta da oltre un anno, la politica non si ferma davanti alle minacce e alle frasi violente dell'ex imam Khan. Cisint lancia un duro messaggio: la radice del problema risiede nelle responsabilità della sinistra che, a suo dire, ha reso possibile questa escalation. Una testimonianza che invita alla riflessione e all'azione.

Annamaria Cisint denuncia: "Sono sotto scorta da un anno e mezzo, ultimamente ho ricevuto nuovamente minacce gravi, il signor Khan, l'ex imam di Bologna espulso, ha detto delle cose veramente molto violente e offensive, ma non arretrerò neanche di mezzo millimetro". E l'europarlamentare della Lega lancia poi l'accusa alla sinistra sulla questione Islam: "Se c'è un sistema è perché l'hanno reso possibile". L'intervista realizzata da Edoardo Romagnoli nell'Edicola de Il Tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cisint nell'Edicola de Il Tempo: c'è un allarme Islam radicale in Italia

