presidente fontana visita rebibbia e incontra anche alemanno

Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha visitato oggi il carcere di Rebibbia, a Roma, accolto dalla direttrice Maria Donata Iannantuono e da una delegazione della polizia penitenziaria, a cui ha rinnovato la propria stima e riconoscenza per il lavoro svolto. Durante la visita il Presidente ha incontrato alcuni detenuti e, tra questi, anche Gianni Alemanno. Lo rende noto un comunicato della Camera. "Ci tenevo a essere qui per manifestare la piena vicinanza a chi opera in queste strutture esprimendo attenzione ai temi emersi in relazione alla situazione carceraria e ricordando la seduta straordinaria che, sull'argomento, si è tenuta alla Camera lo scorso 20 marzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net