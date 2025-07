FiPiLi due viadotti hanno gravi criticità strutturali | lavori urgenti per scongiurare la chiusura completa della strada

Crisi sulla strada Firenze-Pisa-Livorno: due viadotti, Ponte a Elsa e La Rotta di Pontedera, mostrano criticità strutturali preoccupanti. Le ispezioni condotte da Ansfisa hanno evidenziato rischi che richiedono interventi urgenti per evitare la chiusura totale della carreggiata. La sicurezza degli automobilisti è a rischio: le autorità sono al lavoro per risolvere la situazione e garantire il massimo livello di protezione. La priorità ora è intervenire senza indugio, salvaguardando la mobilità e la sicurezza di tutti.

Firenze, 4 luglio 2025 – Due viadotti della superstrada Firenze-Pisa-Livorno ( Fi-Pi-Li ) presentano gravi criticità strutturali. Sono quello di Ponte a Elsa, in prossimità dello svincolo di Empoli ovest, e quello a La Rotta di Pontedera. A rivelarlo sono state due ispezioni condotte nei mesi scorsi da Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, istituita con il Decreto Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Per “ scongiurare la chiusura completa ” della strada e mettere in sicurezza i due viadotti sono stati approvati lavori di somma urgenza per un importo complessivo di circa 200mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FiPiLi, due viadotti hanno “gravi criticità strutturali”: lavori urgenti per “scongiurare la chiusura completa” della strada

