The End di Joshua Oppenheimer con Tilda Swinton e Michael Shannon la nostra recensione di un capolavoro mancato

Nel mondo cinematografico, alcune pellicole lasciano l’amaro in bocca nonostante grandi attori e un regista di talento. “The End” di Joshua Oppenheimer, con Tilda Swinton e Michael Shannon, prometteva un capolavoro post-apocalittico in stile musicale, ma purtroppo si rivela un’occasione mancata. Una riflessione su un’opera che avrebbe potuto stupire, ma che invece delude le aspettative, lasciando il pubblico con un senso di incompiuto e di rimpianto.

Joshua Oppenheimer, il regista dello sconvolgente documentario L'atto di uccidere, fa cantare Tilda Swinton e Michael Shannon in un dramma da camera post-apocalittico in salsa musical non del tutto riuscito (ed è un peccato). 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - The End di Joshua Oppenheimer con Tilda Swinton e Michael Shannon, la nostra recensione di un capolavoro mancato

In questa notizia si parla di: joshua - oppenheimer - tilda - swinton

Il film The End di Joshua Oppenheimer in uscita il 3 luglio al cinema - Il 3 luglio 2025 arriva al cinema "The End", la prima opera di finzione del rinomato regista Joshua Oppenheimer.

Arriva oggi in sala The End, il film di Joshua Oppenheimer con protagonista Tilda Swinton che immagina un'umanità oltre la fine del mondo. Girate nella suggestiva miniera di sale di Petralia Soprana in Sicilia, un ambiente reale e straordinario nelle cui galleri Vai su Facebook

Oggi esce nelle sale #TheEnd, il debutto nel cinema di finzione di Joshua Oppenheimer con Tilda Swinton, George McKay e Michael Shannon. Un musical sulla fine del mondo che è già qui. Ho incontrato il regista al Biografilm di #Bologna #IWonderPictures Vai su X

The End. La recensione del film di Joshua Oppenheimer; Perché vedere The End con Tilda Swinton; The End, la recensione del film post-apocalittico con Tilda Swinton.

The End è un'opera accattivante, audace e ambiziosa, ma un capolavoro mancato - Joshua Oppenheimer, il regista dello sconvolgente documentario L'atto di uccidere, fa cantare Tilda Swinton e Michael Shannon in un dramma da camera post- Segnala wired.it

Scarlett contro i dinosauri, Puccini la strega, Tilda Swinton alla fine del mondo e altri 7 film al cinema o in digitale - I CINECONSIGLI Le prime visioni al cinema e le novità dello streaming: «Jurassic World – La Rinascita», «Incanto», «The End», «Di là dal fiume tra gli alberi», «Albatross», «Tartarughe all’infinito», ... Si legge su corriere.it