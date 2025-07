Firenze Publiacqua | modifiche e deviazioni dei bus per i cantieri in via Bolognese

A Firenze, i cantieri di Publiacqua in Via Bolognese influenzeranno il servizio di trasporto pubblico tra sabato 5 e martedì 8 luglio 2025. Autolinee Toscane ha annunciato modifiche e deviazioni per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori. Restare informati è fondamentale per muoversi senza inconvenienti in città. Scopri tutte le variazioni e pianifica al meglio i tuoi spostamenti.

Autolinee Toscane comunica che tra sabato 5 e martedì 8 luglio 2025, con l'avvio di una nuova fase di cantierizzazione dei lavori di Publiacqua in Via Bolognese, ci saranno alcune modifiche e conferme per il servizio di trasporto pubblico locale

Firenze: deviazioni e modifiche dei bus per nuovi cantieri Publiacqua. Le linee interessate - A Firenze, i nuovi cantieri Publiacqua stanno portando cambiamenti importanti alla viabilità, coinvolgendo diverse linee di autobus.

LAVORI VIA BOLOGNESE (FIRENZE): Stiamo mettendo in sicurezza una condotta fondamentale per la città, grazie ai fondi del PNRR. Perché? Direttrice dell'acquedotto troppo spesso soggetta a guasti imprevisti. La condotta di adduzione DN 300 di Via

Al via una nuova fase dei lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese. L'intervento è iniziato alle ore 21 di martedì 10 giugno con le propedeutiche opere di cantierizzazione. Il cantiere interesserà il tratto tra vicolo del Cionfo e via Salviati.

Lavori in via Bolognese: ulteriori modifiche ai bus; Nuova fase dei lavori Publiacqua in via Bolognese: chiuso il tratto da via Salviati verso nord; AL VIA UNA NUOVA FASE DEI LAVORI DI VIA BOLOGNESE (Firenze).

Lavori in via Bolognese: ulteriori modifiche ai bus - Linee 302A e 307A: Le corse con direzione Careggi e Nuovo Pignone, a San Piero a Sieve saranno deviate sull'A1.

Firenze, via dei Massoni in tilt stamattina per lavori in via Bolognese - A Firenze via di Terzollina è a stata messa a senso unico in uscita di città tra piazza Meyer e via Caraviello, così come via Caraviello tra via di Terzollina e via di Capornia e via di Capornia tra ...