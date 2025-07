Pugilato | Giovanni Redi torna sul ring in una serata per curiosi e appassionati

Preparati a vivere una serata indimenticabile all'insegna dello sport e della passione! Il pugilato torna protagonista a Tirrenia con Giovanni Redi, ex campione del mondo Muai Thay, che sfiderà Anatolii Burdiian in un match emozionante. Un'occasione unica per curiosi e appassionati di immergersi in un mondo di sudore e determinazione, tutto gratuitamente. L’evento, a ingresso libero, promette di lasciare il segno. Non perdere questa grande serata di sport e adrenalina!

Pisa, 4 luglio 2025 – Sabato 5 luglio, alla terrazza del bagno Imperiale di Tirrenia (piazza Belvedere, inizio ore 20.30), il pugilato sarà protagonista con una serata speciale costruita attorno a una figura che ha fatto dello sport un cammino di vita. L'ospite speciale che ritorna al combattimento sarà Giovanni Redi, 37 anni, ex campione del mondo Muai Thay, che combatterà sul ring contro Anatolii Burdiian. L’evento, a ingresso gratuito, è a cura della Pugilistica Carlo Bartolomei, con il patrocinio del Comune di Pisa. A presentare il ricco cartellone di eventi sarà Marcello Bartolomei, maestro di Redi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pugilato: Giovanni Redi torna sul ring in una serata per curiosi e appassionati

Giovanni Redi torna sul ring in un evento unico, dove passione e determinazione si incontrano sotto il cielo stellato di Tirrenia.

