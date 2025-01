Romadailynews.it - Cina: piu’ sussidi per programmi di aggiornamento attrezzature, trade-in beni di consumo

Pechino, 03 gen – (AgenziaXinhua) – Laaumentera’ in modo significativo l’emissione di buoni del tesoro speciali a lunghissimo termine nel 2025, per sostenere l’attuazione dididellesu larga scala e di-in deidi, secondo una conferenza stampa del governo tenutasi oggi a Pechino. Yuan Da, vice segretario generale della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, ha dichiarato che il governo ampliera’ la portata delle aree idonee al sostegno finanziario, tra cui l’informazione elettronica, la sicurezza della produzione e le strutture agricole. I consumatori riceverannoper l’acquisto di tre categorie di prodotti digitali: telefoni cellulari, tablet, smartwatch e braccialetti. Il funzionario ha dichiarato che il governo aumentera’ ulteriormente iper l’degli autobus urbani a nuova energia, delle batterie e dei macchinari agricoli e rafforzera’ il sostegno per il rinnovo deidilegati alla decorazione della casa.