Chi sono gli ex di Valeria Marini, da Cecchi Gori e il matrimonio nullo con Cottone all'ultimo Gimmi

è balzata agli onori delle cronache negli Anni Novanta grazie al Bagaglino e poi a una presenza sempre più costante sul piccolo schermo. Nel raccontare chigli ex didobbiamo partire da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti (“Con lui un amore stellare: eravamo due conosciuti, è stato un rapporto molto puro”) e soprattutto l’amore per Vittorio, una relazione che è andata oltre la fine della love story e con lache è rimasta vicina al produttore cinematografico anche dopo il fallimento: la relazione, oltre ad aver avuto alti e bassi, aveva visto purerimanere incinta ma la gravidanza non era andata a buon fine per via di un aborto spontaneo.e gli ex mariti importanti“Mi ha conquistata con la sua simpatia, era una persona solare (.