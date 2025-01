Ilgiorno.it - Cerca di difendere l'incasso, titolare di un minimarket presa a pugni dal rapinatore

Lodi, 3 gennaio 2025 – Ha provato al’del suo negozio, rimediando un brutto trauma. Lodi nell centrlinissimo Corso Vittorio Emanuele n 26, rapina con violenza all'interno del Mini Market Etnico, negozio frequentato da extracomunitari, specializzato in alcolici a basso costo, e chiuso due volte dalla Polizia per vendita ai minori. Questa mattina un cliente di colore , ha sferrato diversialla cassiera, e arraffando oltre 3mila euro e si è dileguato. Il negozio operativo nel pomeriggio, con la solita clientela in particolare straniera. nella foto corso Vittorio n 26 mini Market etnico rapinato Una donna di 47 anni è stata portata in pronto soccorso per accertamenti, dopo aver ricevuto un colpo mentreva di fermare unche aveva fatto irruzione nelda lei gestito.