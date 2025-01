Sport.quotidiano.net - Calcio Terza Categoria. Inizia stasera il 2025 del Fucecchio. Marcialla in campo domani alle 15

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sono Giovani2000 e Casenuove Gambassi le prime due squadre locali a scendere innel nuovo anno per quanto riguarda il campionato di. Entrambe impegnate nel girone B di Pisa, aprirannola tredicesima giornata. I bianconeri ospiteranno20.45 l’Oltrera con l’obiettivo di sorpassarlo in classifica. Il team di Pontedera ha infatti un solo punto in più dei fucecchiesi e in trasferta non ha mai vinto.21 al Gonnelli di Gambassi Terme, invece, il Casenuove riceve la Stella Azzurra, formazione che con 17 punti insegue a meno otto i termali ma che può ancora ambire a un posto nei play-off. Gli uomini di mister Ceccatelli devono però cercare di mettere pressione alla capolista imbattuta Calasanzio, di scena domenica14.30 a Casciana Terme Lari in un vero e proprio scontro diretto.