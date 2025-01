Quotidiano.net - Borse europee in calo, incertezza per crescita Cina e dazi Trump

Leancora in rosso, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Permane il clima diprovocato dalle indicazioni di una deboleine daiannunciati da Donald. L'attenzione si concentra ora sui dati della manifattura negli Stati Uniti, all'indomani dei deludenti dati sulle immatricolazioni delle auto e con Biden che si appresta a bloccare la vendita di Us Steel a Nippon Steel. L'indice stoxx 600 cede lo 0,2%. Seduta in flessione per Parigi (-0,7%), Milano (-0,5%), Francoforte (-0,3%), dopo il dato stazionario sulla disoccupazione. Poco mosse Madrid (+0,09%) e Londra (-0,06%). I principali listini sono appesantiti dal lusso (-1,2%) e dalle auto (-1,2%). Male anche il settore tecnologico (-0,7%), mentre si valutano gli investimenti per l'intelligenza artificiale.