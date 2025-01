Ilgiorno.it - Addio a Rosita Missoni. Una vita “tessuta” guardando al futuro

Unaa colori, quelli degli straordinari intrecci di fili creati nei tessuti che diventavano arte rivoluzionando il mondo della moda: ieri si è spenta a 93 anniJelmini, riunita per l’eternità al marito Ottavio, il loro filo riannodato per sempre, una coppia nellae nell’impresa, una storia unica, inimitabile, indi passione, coraggio, fantasia, talento.era nata a Golasecca ed era cresciuta in una famiglia di artigiani tessili, nel 1948 l’incontro a Londra con Ottavio, allora giovane promessa dell’atletica, in gara alle Olimpiadi, nel 1953 il matrimonio e la creazione del primo laboratorio a Gallarate, destinato a diventare uno dei marchi più prestigiosi al mondo, poi il trasferimento a Sumirago, con la realizzazione della casa e della fabbrica, il cuore del marchio