Nerdpool.it - 5 personaggi dell’MCU che meritano uno spinoff

L’Universo Cinematografico Marvel (MCU) offre infinite possibilità per futuri, ma alcunisi prestano meglio di altri a ricevere una serie o un film dedicato.ValkyrieValkyrie, interpretata da Tessa Thompson, ha debuttato nel 2017 in Thor: Ragnarok. Da allora è apparsa in Avengers: Endgame (2019), Thor: Love and Thunder (2022) e ha fatto un cameo in The Marvels (2023). La sua trasformazione da cacciatrice di taglie su Sakaar a re di Nuova Asgard è una delle storie più avvincenti.Nonostante ciò, Valkyrie è sempre rimasta uno di supporto. Thompson ha saputo interpretare con intensità il dolore di Valkyrie per la perdita delle sue sorelle guerriere e della sua amata in battaglia, aggiungendo anche un tocco di ironia tipico dei film diretti da Taika Waititi.