Oasport.it - WTA Auckland 2025, risultati 2 gennaio: poker statunitense negli ultimi ottavi di finale

Si è allineato ai quarti il tabellone dell’ASB Classicdi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso ad, in Nuova Zelanda:quattro incontri del secondo turno sono arrivate le vittorie di altrettante giocatrici statunitensi.Nella parte alta del tabellone, infatti, Madison Keys, numero 1 del seeding, liquida la romena Jaqueline Cristian con il netto score di 6-1 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco, mentre Robin Montgomery regola la qualificata nipponica Nao Hibino con un duplice 6-2, maturato in un’ora ed otto minuti.Nella parte bassa del main draw, invece, Alycia Parks supera la belga Greet Minnen con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco, infine Hailey Baptiste piega la lucky loser britannica Jodie Burrage con lo score di 5-7 7-5 7-6 (6) al termine di due ore e 56 minuti di battaglia.