Volontari nelle farmacie: Asl Bari, i primi dieci in servizio da oggi A supporto di personale ed utenza

Di seguito un comunicato diffuso da Asl:Una ex vigilessa, una farmacista in pensione e un soccorritore del 118 non più in: sono tante e diverse le storie di vita e le professionalità deiche, dal 2 gennaio, saranno operativiterritoriali della ASL didelper potenziare l’accoglienza, facilitare i percorsi dei cittadini e orientare l’.Ihanno aderito alla manifestazione d’interesse bandita in precedenza dalla ASL che, per la prima volta, offre la possibilità di affiancare e supportare gli operatori sanitaridiverse strutture aziendali, con l’obiettivo di migliorare i servizi di assistenza alla popolazione. La prima declinazione pratica di questo modello di “sanità partecipata” riguarda leterritoriali: lunedì il direttore generale facente funzioni, Luigi Fruscio, accompagnato dalla direttrice del Dipartimento Farmaceutico, Stefania Antonacci, ha incontrato inella sede dell’ex CTO per arruolare ie condividere con loro l’inizio di una nuova attività gratuita che consentirà non solo a singoli, ma anche a organizzazioni diato, di contribuire a un corretto orientamento dei servizi del sistema sanitario regionale.