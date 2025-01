Isaechia.it - Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposano: il video della proposta!

Fiori d’arancio!Dopo sette anni d’amore, la coppia, che si è conosciuta nel parterre del Trono classico di, presto convolerà a nozze!Il dolce e tanto atteso annuncio è stato dato dasul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha condiviso ildel momento in cui il suole ha fatto la fatidica.Le parolea corredo del reel:Mi si e? fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’e? regalo piu? bello che tu potessi farmi.