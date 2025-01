Quotidiano.net - Sparatoria a New York davanti alla discoteca Amazura: almeno 11 feriti

New, 2 gennaio 2025 – Ancora paura negli Stati Uniti, già sotto choc per la strage di New Orleans.11 persone sono rimaste ferite in unaa Newavvenuta all'esterno dellae sala concerti, nel quartiere del Queens. Lo riferisce il NewPost, citando la polizia locale. Ancora poche le informazioni. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi poco prima delle 23:20, ora locale. Isono stati trasportati negli ospedali della zona, tra cui il Long Island Jewish Hospital e il Cohen's Children Medical Center. Dalle prime informazioni sembra che nessuno di loro sia in condizioni critiche. Come detto, laarriva a poche ore di distanza da quanto avvenuto in Louisiana, dove l’ex militare 42enne Shamsud-Din Jabbar si è lanciato a tutta velocitàguida di un pick-up contro la folla che festeggiava la fine dell'anno, poi è sceso dal mezzo e ha cominciato a sparare, prima di essere ucciso dpolizia.