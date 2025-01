Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Marta Bassino a Kranjska Gora. Il magico 2021, e non solo, sull’amata Podkoren

non sta vivendo un momento di sfolnte forma e specialmente in gigante sembra aver perso qualcosa: la ragazza di Borgo San Dalmazzo in questa specialità sta facendo fatica in questa fase per dedicarsi maggiormente alla velocità e in particolare al superG. Ancora tra le porte larghe non sono arrivati grandi risultati, ma a, sulla, potrebbero riavvolgersi fili piacevoli con il passato.La piemontese si è sempre trovata particolarmente bene su questa pista, basti pensare al, anno in cui l’azzurra piazzò addirittura due successi su due gare, dando una lezione a tutti sulla pista barrata in Slovenia. Il primo dei due successi giunse dando otto decimi a Tessa Worley, il secondo con 66 centesimi di vantaggio su Michelle Gisin.Noni capolavori delper la campionessa del mondo in superG, ma altri due podi in carriera ottenuti in territorio sloveno: il secondo posto conquistato nel 2023 dietro a Valerie Grenier ed il terzo nel 2022 dietro a Sara Hector e Tessa Worley.