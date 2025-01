Lettera43.it - Sanremo 2025, Carlo Conti sulle co-conduttrici: «Siamo in alto mare»

Ancora nessun nome per le co-del Festival di. Intervistato da La Freccia, il direttore artistico e conduttoreha sottolineato come ancora non ci siano ufficialità su chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston durante le cinque serate della manifestazione canora. «Li decideremo a gennaio in base alle disponibilità, maancora in», ha sottolineato il presentatore. «Come è successo negli ultimi anni, cambieranno di volta in volta». Una vera novità perche, nelle sue precedenti edizioni, si era sempre avvalso di un cast fisso. Nel 2015 toccò a Emma, Arisa e Rocío Muñoz Morales, l’anno dopo a Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea e nel 2017 a Maria De Filippi. Spazio anche per qualche anticipazione sull’orario: «Avendo il DopoFestival, al massimo andremo fino all’1, la pubblicità è venduta fino a quell’ora.