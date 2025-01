Lanazione.it - Saldi a Pisa, Confesercenti plaude: "Quasi un pisano su due comprerà nei negozi"

, 2 gennaio 2025 -unno su due da sabato farà almeno un acquisto sfruttando idi fine stagione con un budget medio di circa 200 euro a famiglia. Sono queste le indicazioni diattraverso un proprio sondaggio Ipsos in vista del via delle vendite di fine stagione. “Sicuramente per il commerciono è un periodo molto importante – spiega il presidente, Fabrizio Di Sabatino – visto che il settore, ed in particolare l’abbigliamento, sta ancora vivendo un momento molto difficile pagando più di altri il crollo dei consumi. Tutti ci aspettiamo un bella affluenza di clienti”.di fine stagione che percontinuano però ad essere molto anticipati. Ancora Di Sabatino. “Quello della data troppo anticipata è un problema che si aggiunge ai vari black friday che per le grandi catene e per l’on line si trasformano in settimane.