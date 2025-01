Provaglio di Iseo accoltellato a morte nella notte di Capodanno | svolta nelle indagini

Leggi su Dayitalianews.com

Il 42enne Roberto Comelli era stato trovato in una pozza di sangue intorno alle 4 del mattino del 1° gennaioper l’omicidio di Roberto Comelli (foto d’apertura), il 42enne ucciso a coltellatedidi, in provincia di Brescia, dopo essere stato respinto da una festa privata. Dopo ore di interrogatorio la pm Laura Matron ha disposto il fermo come indiziato di delitto per un giovane di 19 anni residente a Prevalle.L’omicidio sarebbe stato commesso al culmine di una lite, spiegano gli inquirenti. Poco lontano dal corpo di Comelli i carabinieri hanno trovato un coltello da cucina, probabilmente l’arma del delitto.Il rifiuto di poter entrare alla festa e la liteLa lite sarebbe scoppiata appena fuori dall’ingresso del centro e poi proseguita all’esterno,vicinanze di un campo da bocce.