Ilfattoquotidiano.it - Neonato trovato morto nella culla termica di una chiesa a Bari. La porta era aperta e il sensore non ha suonato

Il corpo senza vita di un, vestito e avvolto in una copertina celeste, è stato rigiovedì mattinadellaSan Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco, a. Chi lo ha lasciato non avrebbe chiuso ladella stanza che custodisce lae questo non avrebbe fatto scattare l’allarme. Don Antonio Ruccia, parroco della, ha spiegato all’Ansa: “Il mio cellulare collegato allanon ha squillato”. Il mancato allarme, che viene attivato daldi movimento, potrebbe anche dipendere dal fatto che il piccolo sia stato sistemato all’interno dellaquando era già. Sull’accaduto indaga la polizia.La Gazzetta del Mezzogiorno spiega che il corpo è stato scoperto per caso da un titolare di pompe funebri che era lì per una messa funebre e ha mostrato laa un collaboratore.