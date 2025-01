Lanazione.it - “Mi sono allontanato da questo calcio ipocrita”, l’ultima intervista di Aldo Agroppi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 2 gennaio 2025 - Il 14 aprile aveva festeggiato 80 anni, una vita sui campi da, prima come calciatore, poi come allenatore e dulcis in fundo come commentatore tv.era divisivo: amato da chi lo ha conosciuto e apprezzato, antipatico a chi non ne ha gradito humour, battute dissacratorie e giudizi mai banali. "Da una vita mi dicono sempre che non sto simpatico alla massa" aveva raccontato in un’nella sua Piombino dove trascorreva le giornate tra amici per stare lontano da unche non amava più. "E che vuol dire che non piaccio a tanti tifosi? Cosa vuoi che mi interessi? Nonruffiano, non dico le cose che le persone vogliono sentirsi dire, ma le mie opinionivere, non ho bisogno di sponsorizzare nessuno, anzi.Ci si prende sempre troppo sul serio, specie neldi oggi ed ecco perché io mi diverto sempre di meno".